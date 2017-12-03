Ростов-на-Дону, 3 декабря, 2017, 13:59 — ИА Регнум. В городе Морозовск в Ростовской области сгорел частный дом. Об этом сегодня, 3 декабря, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС по региону.

Mil.ru Пожаротушение

Сообщается, что информация о пожаре поступила на пульт дежурного в 3:15 по московскому времени. Площадь пожара составила 40 квадратных метров. Пожар удалось ликвидировать примерно в 3:35.

На месте пожара были обнаружены трупы трех человек — женщины и двоих детей.

Установлено, что в результате пожара погибли женщина1984 года рождения и два ребёнка — мальчики 2010 и 2014 годов рождения.

Правоохранительные органы устанавливают причины возгорания.