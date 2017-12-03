Москва, 3 декабря, 2017, 13:26 — ИА Регнум. Глава Союза биатлонистов России Александр Кравцов отверг обвинения информатора Всемирного антидопингового агентства (WADA), бывшего директора московского «Антидопингового центра» Григория Родченкова в том, что он якобы является участником «государственной допинговой системы» России. Об этом сегодня, 3 декабря, сообщает «Интерфакс».

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Кравцов заявил, что Родченков, скрывающийся в США, безосновательно пытается обвинить российских участников Олимпиады в Сочи 2014 год в причастности к допинговому скандалу. Глава Союза биатлонистов России считает, что заявление Родченкова связано с тем, что в скором времени Международный олимпийский комитет решит вопрос участия российских спортсменов в предстоящих зимних олимпийских играх в южнокорейском Пхенчхане.

«Зачем комментировать безосновательные высказывания больного человека? Приятно, конечно, что он, по-видимому, помнит всех участников ОИ в Сочи. Осталось только вспомнить хаускиперов, которые убирали олимпийскую деревню», — заявил Кравцов.

Напомним, Родченков в письменном интервью The New York Times заявил, что якобы неоднократно обсуждал с Кравцовым тему использования допинга российскими спортсменами, в том числе на Олимпиаде в Сочи 2014 года. Кроме того, Родченков утверждает, что сотрудники ФСБ, которые якобы подменяли положительные допинг-пробы, использовали служебную машину Кравцову, чтобы заезжать в здание лаборатории.