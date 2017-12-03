Трамп поедет в Великобританию в феврале 2018 года
Лондон, 3 декабря, 2017, 12:52 — ИА Регнум. Рабочий визит президента США в Великобританию состоится 26—27 февраля 2018 года. Об этом сегодня, 3 декабря, пишет газета The Sunday Times со ссылкой на источники.
Сообщается, что точная дата визита Трампа была согласована около 10 дней назад, но несмотря на это премьер-министр Великобритании Тереза Мэй утверждает, что дата визита все ещё не согласована.
Однако предстоящий визит Трампа оказался омрачен Twitter-скандалом. 29 ноября Трамп в своём Twitter-аккаунте разместил ссылки на три видеоролика, опубликованные ранее Джайдой Франсеном — одним из лидеров британской ультраправой организации Britain First.
В двух видеороликах, подлинность которых не подтверждена, предположительно мусульмане-иммигранты атакуют людей, а ещё в одном ролике — разбивают статую Девы Марии.
Ряд британских политиков негативно восприняли эту публикацию и осудили Трампа. Так, официальный представитель премьер-министра заявил, что действия Трампа «не верны», и большинство подданных Её Величества крайне негативно относятся к таким организациям, как Britain First.
Лорд-мэр Лондона Сайдик Хан заявил, что готовящийся визит Трампа в Великобританию надо отменить.
Министр внутренних дел Великобритании Амбер Радд заявила, что Трамп поступил неправильно.
Сам Трамп после негативной реакции со стороны британских политиков призвал премьер-министра Соединённого королевства «сосредоточится» не на его персоне, а на «на радикальном исламском терроризме».
Британское издание The Daily Telegraph утверждает, что первоначально планировался полноформатный государственный визит Трампа в Великобританию. Государственный визит предполагал оказание гостю высших почестей, в том числе проживание в Букингемском дворце и прием у королевы.
Однако британское общественное мнение негативно относится к Трампу, и было принято решение понизить статус визита с государственного до рабочего.
Также газета отмечает, что визит Трампа уже был согласован на январь 2018 года, но из-за Twitter-скандала его решили перенести ещё на месяц.