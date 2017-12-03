Лондон, 3 декабря, 2017, 12:52 — ИА Регнум. Рабочий визит президента США в Великобританию состоится 26—27 февраля 2018 года. Об этом сегодня, 3 декабря, пишет газета The Sunday Times со ссылкой на источники.

U.S. Air Force Дональд Трамп

Сообщается, что точная дата визита Трампа была согласована около 10 дней назад, но несмотря на это премьер-министр Великобритании Тереза Мэй утверждает, что дата визита все ещё не согласована.

Однако предстоящий визит Трампа оказался омрачен Twitter-скандалом. 29 ноября Трамп в своём Twitter-аккаунте разместил ссылки на три видеоролика, опубликованные ранее Джайдой Франсеном — одним из лидеров британской ультраправой организации Britain First.

В двух видеороликах, подлинность которых не подтверждена, предположительно мусульмане-иммигранты атакуют людей, а ещё в одном ролике — разбивают статую Девы Марии.

Ряд британских политиков негативно восприняли эту публикацию и осудили Трампа. Так, официальный представитель премьер-министра заявил, что действия Трампа «не верны», и большинство подданных Её Величества крайне негативно относятся к таким организациям, как Britain First.

Лорд-мэр Лондона Сайдик Хан заявил, что готовящийся визит Трампа в Великобританию надо отменить.

Министр внутренних дел Великобритании Амбер Радд заявила, что Трамп поступил неправильно.

Сам Трамп после негативной реакции со стороны британских политиков призвал премьер-министра Соединённого королевства «сосредоточится» не на его персоне, а на «на радикальном исламском терроризме».

Британское издание The Daily Telegraph утверждает, что первоначально планировался полноформатный государственный визит Трампа в Великобританию. Государственный визит предполагал оказание гостю высших почестей, в том числе проживание в Букингемском дворце и прием у королевы.

Однако британское общественное мнение негативно относится к Трампу, и было принято решение понизить статус визита с государственного до рабочего.

Также газета отмечает, что визит Трампа уже был согласован на январь 2018 года, но из-за Twitter-скандала его решили перенести ещё на месяц.