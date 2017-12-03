Калуга, 3 декабря, 2017, 12:43 — ИА Регнум. Из 3926 осужденных в Калужской области трудоустроены 1763 (43,2%), сообщает 3 декабря корреспондент ИА REGNUM по материалам коллегии областной прокуратуры, рассмотревшей вопросы законности в следственных изоляторах и исправительных учреждениях региона.

01.fsin.su На производстве УИС

По данным ведомства, из-за низкой привлечённой осужденных исправительных колоний к труду не обеспечено взыскание денежных средств по исполнительным документам. В итоге общая сумма, подлежащая взысканию возмещении ущерба потерпевшим от преступлений гражданам, составляет более 637 млн рублей

Между тем, за 10 месяцев 2017 года прокурорами области были проведены 294 проверки, в ходе которых выявлено 470 нарушений, с целью устранения которых внесено 123 представления, к дисциплинарной ответственности привлечено 125 должностных лиц, принесено 38 протестов, в суд направлено 10 исков, к административной ответственности привлечено 10 должностных лиц.

На заседании было принято решение принять дополнительные меры по реализации лиц, содержащихся под стражей и отбывающих наказания, возмещении ими ущерба, причиненного преступлениями.

Как сообщил корреспонденту ИА REGNUM официальной представитель УФСИН России по Калужской области подполковник внутренней службы Олег Сивухов, в промышленный сектор УФСИН России по Калужской области входят шесть центров трудовой адаптации осужденных и одно лечебно — исправительное учреждение.

Всего за 2016 год к оплачиваемому труду привлечено 1933 человек, что составляет 46% от подлежащих трудоустройству (или 44,6% от среднесписочной численности осужденных, содержащихся в исправительных учреждениях). Рост данного показателя в период 2013—2016 годов составил 112,25%. На собственном производстве было задействовано 1403 человека или 33,1% от подлежащих трудоустройству осужденных.

Выполнение установленной нормы выработки осужденными-сдельщиками по итогам 2016 года составило 73,25%. Среднедневная заработная плата без начислений на одного осужденного по итогам 2016 года составляет 252,43 руб. (2015 год — 245,05 руб., 2014 год — 238,00 руб.).

Из 995 осужденных, имеющих исполнительные листы, подлежит трудоустройству 916 человек. Трудоустроено 664 человек (или 72,49% от общего числа осужденных, имеющих иски). Сумма денежных средств, выплаченных по исполнительным листам в 2016 году, превысила 14 млн рублей, что на 8% больше аналогичного периода прошлого года (12,85 млн руб.).

Напомним, на территории Калужской области действует девять пенитенциарных учреждений, в том числе семь исправительных колоний и одна для содержания осуждённых женщин. Также открыто лечебно-исправительное учреждение, специализирующееся на содержании осужденных больных туберкулезом, два следственных изолятора.

На 1 января 2017 года в калужских колониях находилось под стражей 4932 осуждённых. 1328 человек из них — это молодые люди до 30 лет включительно. В 2016 году из учреждений уголовно-исправительной системы Калужской области было освобождено 1532 осуждённых.