Москва, 3 декабря, 2017, 11:53 — ИА Регнум. В одном из столичных парков обнаружен труп молодого человека. Об этом сегодня, 3 декабря, сообщает пресс-служба следственного управления СК по Москве.

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Сообщается, что вечером 2 декабря в одном из парков Москвы был обнаружен труп 21-летнего молодого человека. Его голова была обмотана полиэтиленовой пленкой и прозрачным скотчем. При визуальном осмотре на теле потерпевшего каких-либо телесных повреждений обнаружено не было.

Правоохранительные органы проводят комплекс мероприятий на установление всех обстоятельств произошедшего.

Назначена судебно-медицинская экспертиза.