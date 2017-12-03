Вашингтон, 3 декабря, 2017, 11:49 — ИА Регнум. Власти США обещают продолжать поставки на Украину «нелетального» оружия. Такое заявление сделал сегодня, 3 декабря, советник президента США по национальной безопасности Герберт Макмастер, сообщает Fox News.

U.S. Marine Corps Противотанковый ракетный комплекс Javelin

«Украинцы предпринимают существенные шаги по реализации правительственной и военной реформ. Поставки нелетальной помощи укрепляют оборонные возможности Киева», — заявил Макмастер.

Он подчеркнул, что такие поставки будут продолжены.

Также Макмастер считает, что США должны противостоять «дестабилизирующему поведению России». В чём именно заключается это поведение, он не уточнил.

При этом он отметил, что Белому дому всё же нужно избегать глобального конфликта с Москвой.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, термины «летальное» и «нелетальное» оружие весьма условны, речь скорее идет о наступательных и оборонительных видах вооружений, все образцы которых имеют определенную поражающую силу.

Так, Киев безуспешно пытается добиться прямых поставок из США мощных наступательных систем. Однако Вашингтон неизменно отказывает, что на самом деле не мешает украинской стороне приобретать наступательное американское вооружение через третьи страны.