Уфа, 3 декабря, 2017, 11:20 — ИА Регнум. В деревни Суровка Уфимского района Башкирии сгорел бревенчатый дом. Об этом сегодня, 3 декабря, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС по Башкирии.

Pexels Пожар

Сообщается, что в результате пожара погибли четыре человека. Тела двух мужчин и двух женщин были обнаружены сотрудниками МЧС при тушении пожара.

В борьбе с огнем были задействованы 18 человек личного состава при шести единицах техники.

Пожар удалось ликвидировать в 3:00 по местному времени.

Выясняются причины произошедшего.