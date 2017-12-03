Калуга, 3 декабря, 2017, 10:59 — ИА Регнум. Прядка 77,3 тысячи инвалидов калужского региона получает предусмотренные для них пенсионные льготы. Об этом сегодня, 3 декабря, в Международный день инвалидов сообщила корреспонденту ИА REGNUM заместитель регионального управляющего отделения ПФР Ирина Артёмова.

Инвалид

По ее словам, если человек с инвалидностью никогда не работал и не имеет трудового стажа, то Пенсионный фонд выплачивает ему государственную социальную пенсию в районе прожиточного минимума 8472 рублей. В Калужской области государственную социальную пенсию получают 19 092 человека.

Некоторые инвалиды имеют право на получение двух пенсий: страховой (по старости) и государственной (по инвалидности). К такой категории граждан относятся: инвалиды вследствие военной травмы, участники Великой Отечественной войны, родители погибших военнослужащих, вдовы военнослужащих, погибших в период прохождения военной службы по призыву вследствие военной травмы, не вступившие в новый брак, граждане, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда» и инвалиды Великой Отечественной войны. На сегодняшний день средний размер таких пенсий в регионе превышает 25 тысяч рублей.

Пенсия по инвалидности устанавливается, исходя из группы инвалидности. Кроме пенсий, инвалиды и дети-инвалиды имеют право на ежемесячную денежную выплату, размер которой зависит от группы инвалидности получателя. Помимо этого, для неработающих трудоспособных граждан, ухаживающими за инвалидами первой группы, выплата на сегодня составляет 1200 рублей в месяц.

Кроме того, семьи на материнский капитал могут приобретать необходимые детям-инвалидам технические средства реабилитации и абилитации.

«Сотрудники отделения ПФР по Калужской области и всех его территориальных органов с особым вниманием относятся к клиентам с ограниченными возможностями здоровья. Большинство зданий ПФР оборудованы пандусами, а возле входных дверей есть специальные кнопки для вызова специалиста. Граждан этой категории принимают в индивидуальном порядке по предварительной записи, а при необходимости — без очереди или с выездом на дом», — сказала Ирина Артёмова.

Напомним, в Калужской области численность инвалидов на 1 января 2017 года составляла 83 тыс. 147 человек, детей-инвалидов 3 тыс. 106 человек.

В структуре первичной инвалидности взрослого населения в 2016 году в области первое место занимают злокачественные новообразования, на втором месте болезни системы кровообращения, на третьем психические расстройства и расстройства поведения.

В структуре детской инвалидности на первое место вышли врожденные аномалии, в основном за счет врождённых аномалий сердечно-сосудистой системы, на втором месте — психические расстройства и расстройства поведения, на третьем — заболевания нервной системы.