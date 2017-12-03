Учжэнь, Китай, 3 декабря, 2017, 10:48 — ИА Регнум. В китайском городе Учжень, расположенном в провинции Чжэцзян, сегодня, 3 декабря, открылась четвертая Всемирная конференция по интернету.

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Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин направил участникам конференции приветственную телеграмму, в которой пожелал успешного проведения данного мероприятия. Зачитал телеграмму лидера КНР участникам конференции глава Отдела пропаганды ЦК Коммунистической партии Китая Хуан Куньмин.

«Позвольте мне от имени правительства Китая и народа, а также от себя лично поздравить вас с открытием четвертой Всемирной конференции по интернету. Позвольте мне поприветствовать всех участников, руководителей международных организаций и экспертов», — сказано в приветственной телеграмме Си Цзиньпина.

Он подчеркнул, что Китай очень надеется совместно с международным сообществом обеспечить безопасность в киберпространстве, а также сообща уважать суверенитет в сферах интернета.

Стоит отметить, что четвертая Всемирная конференция интернета проходит под весьма пафосным девизом — «Развитие цифровой экономики для открытости и совместного пользования благами — строительство сообщества единой судьбы в киберпространстве».