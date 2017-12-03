Тель-Авив, Израиль, 3 декабря, 2017, 09:32 — ИА Регнум. Целью авиаудара военно-воздушных сил Израиля по территории Сирийской Арабской Республики была военная база Ирана, расположенная в 50 километрах от сирийско-израильской границы. Об этом накануне, 2 декабря, пишет The Times of Israel со ссылкой на источники.

U.S. Air Force Самолёты ВВС Израиля

Сообщается, что всего израильская авиация выпустила пять ракет. После их запуска были слышны мощные взрывы. Утверждается, что целью этих авиаударов была военная база Ирана, расположенная к югу от Дамаска.

Напомним, сирийское телевидение сообщило, что средствам ПВО республики удалось сбить две израильские ракеты класса «земля-земля», запущенные по территории Сирии. При этом отмечалось, что другие израильские ракеты всё же достигли цели и нанесли урон позиции сирийской армии к югу от Дамаска.

Власти Израиля официально никак не комментируют данную информацию. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху выпустил заявление, в котором подчеркнул, что его страна не допустит военного присутствия Ирана на территории Сирии и не позволит Тегерану завладеть ядерным оружием.