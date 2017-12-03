Москва, 3 декабря, 2017, 08:55 — ИА Регнум. России следует самой отказаться от участия в зимней Олимпиаде, считает вице-спикер Госдумы Игорь Лебедев (ЛДПР).

Kremlin.ru Российский и олимпийский флаги

По мнению парламентария, с нейтральным статусом участия мириться не следует.

«Без флага, гимна и в белой форме — это унижение, с которым нельзя мириться. Мы должны сами отказаться от участия Играх-2018», — написал он в соцсети.

Российские спортсмены смогут выступить на Олимпиаде в Пхенчхане только в нейтральном статусе — без флага, гимна и обозначений своей страны на форме, сообщает «Советский спорт» со ссылкой на источники в ряде международных спортивных структур.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, 5 декабря МОК примет решение о допуске российской сборной к участию в XXIII Зимних Олимпийских играх, которые пройдут в южнокорейском Пхенчхане с 9 по 25 февраля 2018 года.