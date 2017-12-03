Усть-Кут, Иркутская область, 3 декабря, 2017, 08:47 — ИА Регнум. В Иркутской области, в одном из многоквартирных домов города Усть-Кута произошел взрыв бывтого газа. Об этом сегодня, 3 декабря, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС по Иркутской области.

Сергей Беляков Спасатели МЧС

Сообщается, что хлопок газа произошел в квартире, расположенной на первом этаже примерно в 11:50 по местному времени (6:50 мск). Прибывшие на место происшествия спасатели экстренно эвакуировали из здания более 100 человек.

По предварительным данным, в результате взрыва газа погиб один человек.

Ещё пять человек обратились за медицинской помощь. Двоим из них потребовалась госпитализация.

Из-за взрыва рухнули перекрытия на первом и втором этажах здания. Стекла в окнах двух картир были выбиты.