Вашингтон, 3 декабря, 2017, 08:43 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп воспользовался шумихой вокруг его бывшего советника по национальной безопасности Майкла Флинна и вновь атаковал свою бывшую соперницу на президентских выборах Хиллари Клинтон, обвинив её во лжи. Соответствующие заявления Трамп опубликован в своём аккаунте в Twitter сегодня, 3 декабря.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп и Хиллари Клинтон

Напомним, в США начался очередной раунд внутриполитической борьбы между республиканской администрацией Дональда Трампа и проигравшей выборы Демократической партией.

Экс-советник президента Трампа генерал Майкл Флинн в суде признался в даче ложных показаний ФБР по делу о «российском вмешательстве». Тем самым Флинн в очередной раз поставил под удар администрацию Трампа. Теперь ему предъявлены обвинения в даче ложных показаний, и он уже согласился сотрудничать со следствием.

Клинтон, конечно же, воспользовалась этим признанием Флинна и вновь обвинила Россию во вмешательстве в дела США, а президента Трампа — в связях с Россией.

Однако Трамп решил дать Клинтон отпор и напомнил своей сопернице, что она сама была не раз публично уличена во лжи.

«Что ж, генерал Флинн лжёт ФБР, его жизнь рушится, а в это время жуликоватая Хиллари Клинтон на столь популярных сейчас так называемых допросах без присяги и протоколирования врала множество раз… И с ней ничего не происходит? Прогнившая система или двойные стандарты?» — написал Трамп в своём Twitter.

Он напомнил, что именно Клинтон удалила 33 тысячи электронных писем из служебной переписки после того, как Конгресс США направил ей повестки для дачи показаний.

«Многие люди в нашей стране спрашивают, что министерство «юстиции» собирается делать с тем, что жуликоватая Хиллари после получения повестки от конгресса США удалила и «промыла кислотой» 33 тыс. электронных писем. Никакого правосудия!» — добавил американский президент.