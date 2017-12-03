Новосибирск, 3 декабря, 2017, 08:13 — ИА Регнум. В Новосибирской области в результате пожара в частном трехквартирном доме погибли пятеро детей в возрасте от полутора до семи лет. Об этом сегодня, 3 декабря, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС по Новосибирской области.

Tammy Sue Пожар

Трагедия произошла в поселке Степной Искитимского района Новосибирской области. Сообщение о возгорании в частном доме на трех хозяев поступило в оперативную службу МЧС России по Новосибирской области в 07:15 по местному времени (03:15 мск) 3 декабря.

Владельцы одной из квартир почувствовали сильных запах гари, выскочили на улицу и обнаружили, что соседняя квартира объята пламенем. Они вызвали пожарные расчеты и начали будить спящих соседей. Из горящей квартиры выбежал хозяин.

Однако в горящей квартире оставались пятеро детей. Когда сотрудники МЧС тушили пожар, они их обнаружили. По оперативной информации, пока не подтвержденной следственными органами, дети погибли от отравления угарным газом в первые минуты пожара.

Из двух остальных квартир жильцы эвакуировались самостоятельно и не пострадали.

Пожар удалось потушить с привлечением местной добровольной пожарной команды, профессиональных пожарных и местных жителей.

Дознаватели МЧС проверяют все возможные версии причин пожара. По предварительным данным, пожар мог произойти из-за неосторожного обращения с огнем.

Известно, что пятерых погибших детей воспитывал отец, после того, как их мать умерла. Ему самому, а также его сожительнице удалось спастись.

Пожар удалось локализовать в течение получаса. Проводится разбор сгоревших конструкций.