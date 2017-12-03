Москва, 3 декабря, 2017, 07:20 — ИА Регнум. Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Алексей Пушков (Пермский край) прокомментировал заявление американского посла в Москве об условиях снятия санкций США с Российской Федерации. Соответствующее заявление Пушков опубликовал накануне, 2 декабря.

ParisSeptembre2014 Алексей Пушков

Напомним, новый посол США в России Джон Хантсман сделал лживое и циничное заявление относительно условий снятия санкций с Москвы. Как и многие американские и европейские политики до него, Хантсман заявил, что условие снятия антироссийских санкций — это решение конфликта на Украине. При этом он ещё и заявил, что США вмешиваются в конфликт на Украине якобы потому, что уважают нормы международного права и очень переживают за их судьбу.

«Главная задача — остановить насилие в Донбассе. Почему в это вмешались США? Потому что это вопросы международного права и территориальной целостности. Они очень важны не только для США, но и всего мирового сообщества», — заявил Хантсман.

Находясь в Москве, американский посол не решился сказать то, что говорят остальные западные политики, находясь в своих странах, а именно, что под разрешением конфликта на Украине они понимают передачу Крыма украинской стороне и принуждение народных республик Донбасса к капитуляции.

Пушков напомнил Хантсману, что не ему как послу США говорить о нормах международного права.

«Узнали от посла Хантсмана — для США важны вопросы международного права и территориальной целостности. Это, видимо, новый тренд: с Косово, Ираком, Ливией было иначе», — написал Пушков.

Напомним, в случае конфликтов в Ливии, Ираке и Косово американцы бесцеремонно в них вмешались и не единожды растоптали все нормы международного права.