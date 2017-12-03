Вашингтон, 3 декабря, 2017, 06:02 — ИА Регнум. Ведущий американского телеканала ABC Брайан Росс на месяц отстранен от работы за ошибку, касавшуюся экс-советника президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Майкла Флинна. Заявление об этом опубликовано пресс-службой телеканала.

U.S. Department of Defense Майкл Флинн

В ходе прямого эфира Росс заявил, что Флинн выразил готовность дать показания о том, что в период выборов президента США в 2016 году Трамп якобы поручил ему наладить контакты с российскими официальными лицами.

Однако позднее, отмечает телеканал, источник внес уточнения. В ходе предвыборной кампании Трамп поручил найти способы восстановления отношений с Москвой, такое указание получил и Флинн. Уже после вступления в должность главы США Трамп распорядился, чтобы Флинн вышел на связь с представителями России для обсуждения вопросов совместной работы. В числе таких тем была борьба с «Исламским государством» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Представители телеканала заявили о глубоком сожалении и извинились за «серьезную ошибку», допущенную во время эфира. Было подчеркнуто, что для АВС крайне важно «преподнести достоверную информацию и сохранить доверие своей аудитории».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент США Дональд Трамп заявил, что уволил своего бывшего советника по нацбезопасности Майкла Флинна за ложь. На заседании суда округа Колумбия Флинн признал себя виновным в том, что солгал на допросе о содержании его телефонной беседы с бывшим послом Российской Федерации в США Сергеем Кисляком, которая состоялась в декабре 2016 года.

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