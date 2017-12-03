Киев, 3 декабря, 2017, 05:29 — ИА Регнум. Официальные данные о населении Украины не соответствуют действительности. Фактически на территории страны живет немногим более 20 млн человек, заявил в эфире телеканала ZIK бывший министр труда и социальной политики, депутат Верховной рады Михаил Папиев.

Иван Шилов ИА REGNUM Украинский флаг

По словам парламентария, Украина только внешне выглядит успешным государством, мощной европейской страной. По данным государственной службы статистики, в стране проживает около 42,3 млн человек. Жители Крыма, вернувшегося в состав России, при этом не учтены.

Однако расчеты, проведенные вместе с экспертами и Институтом демографии Академии наук Украины, показали, что на самом деле население страны составляет 32 млн человек, и это оптимистичный показатель, пояснил Папиев. Анализ не учитывал жителей Крыма, Луганской и Донецкой народных республик.

Более того, еще 10 млн украинских граждан были вынуждены покинуть родину ради работы. В 2014 году число выехавших за рубеж составляло 5 млн, еще столько же уехали позже, отметил эксперт.

«Это большая беда, потому что выезжают преимущественно здоровые люди в репродуктивном возрасте», — добавил Папиев.

Как сообщало ИА REGNUM, за первые три квартала 2017 года население Украины сократилось на 149,6 тыс. человек, таковы данные Госстата Украины. По данным на 1 октября 2017 года в стране живет 42,275 млн человек.

С начала года зафиксировано 274,9 тыс. рождений, тогда как за аналогичный период 2016 года — 332 тыс. рождений. Возросла и естественная убыль — за девять месяцев 2017 года на Украине она составила 142,6 тыс. человек, в 2016 году — 132 тыс. человек.

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