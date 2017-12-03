Буэнос-Айрес, 3 декабря, 2017, 04:38 — ИА Регнум. Обнаруженный на дне Атлантического океана объект не имеет отношения к исчезнувшей подводной лодке «Сан-Хуан». Об этом свидетельствуют данные, переданные российским глубоководным аппаратом, говорится в сообщении ВМС Аргентины.

Mil.ru Российский батискаф

Ранее представитель ВМС Энрике Бальби сообщил о том, что инструменты исследовательского судна Victor Angelescu обнаружили в районе, где предположительно может находиться пропавшая подлодка, некий объект. Он лежит на дне океана на глубине 477 м.

Предмет был визуально обследован российским батискафом «Пантера Плюс». Снимки, переданные аппаратом, показали, что объект не является подводной лодкой.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 ноября подводная лодка ВМС Аргентины «Сан-Хуан», шедшая из Ушуайя в Мар-дель-Плата, перестала выходить на связь. Поиски субмарины, на борту которой находились 44 человека, пока не дали результата.

30 ноября ВМС Аргентины прекратили поисково-спасательную операцию, признав экипаж погибшим. Тем не менее, подводную лодку продолжат искать. Предположительно, причиной ее гибели стал взрыв на борту, произошедший из-за повышения концентрации водорода.

Читайте также: Шансов найти живых нет: ВМФ Аргентины прекратил спасательную операцию