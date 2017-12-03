Москва, 3 декабря, 2017, 04:13 — ИА Регнум. Российские спортсмены смогут выступить на Олимпиаде в Пхенчхане только в нейтральном статусе — без флага, гимна и обозначений своей страны на форме. Об этом сообщает «Советский спорт» со ссылкой на источники в ряде международных спортивных структур.

Kremlin.ru Олимпийский и российский флаги

Предполагается, что такое решение озвучит исполком Международного олимпийского комитета (МОК) на заседании 5 декабря. Конкретные формулировки за оставшиеся дни могут измениться, однако суть именно такова, отмечает издание.

Так, неясно, что будет пониматься под «нейтральным статусом» в отношении сборных команд — участников турниров по хоккею, керлингу, фигурному катанию. Вероятнее всего, российским хоккеистам придется выступать в белой форме без символики и надписей, указывающих на происхождение команды.

Отмечается, что глава Международной федерации хоккея на льду (ИИХФ) Рене Фазель выразил категорическое неприятие такого варианта, однако другие высокопоставленные фигуры в мировом спорте рассматривают его как приемлемый компромисс.

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Как сообщало ИА REGNUM, 5 декабря МОК примет решение о допуске российской сборной к участию в XXIII Зимних Олимпийских играх, которые пройдут в южнокорейском Пхенчхане с 9 по 25 февраля 2018 года. Ранее совет всемирного антидопингового агентства (WADA) отказал российскому агентству РУСАДА в восстановлении статуса под предлогом того, что существование в России государственной системы поддержки допинга им не признано.

Напомним также, что МОК пожизненно отстранил от участия в международных турнирах ряд российских спортсменов, руководствуясь данными комиссии Дениса Освальда. Комиссия занимается перепроверкой допинг-проб участников Олимпиады в Сочи в 2014 году. Так, 1 декабря были дисквалифицированы биатлонистка Ольга Зайцева, лыжницы Юлия Чекалева и Анастасия Доценко.

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