Москва, 3 декабря, 2017, 03:49 — ИА Регнум. Ведущим юмористической викторины «Клуб веселых и находчивых» (КВН) останется Александр Масляков. Об этом говорится на странице Международного союза КВН в соцсети «ВКонтакте».

Government.ru Александр Масляков

"Друзья! Не путайте профессию телеведущего и гендиректора ГУП», — так прокомментировали администраторы сообщества публикацию об увольнении Маслякова с поста директора Московского молодежного центра «Планета КВН».

Ранее разъяснения, касающиеся увольнения Маслякова, дала пресс-служба международного союза КВН. Представители организации отметили, что Масляков по собственному желанию оставил должность директора «Планеты КВН», чтобы привести свою трудовую деятельность в соответствие с требованиями федерального законодательства.

При этом международная правозащитная организация Transparency International утверждает, что увольнение Маслякова с поста директора ГУП вызвано конфликтом интересов и прокурорскими проверками деятельности организации.

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