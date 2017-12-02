Москва, 3 декабря, 2017, 02:44 — ИА Регнум. Позиция американского посла в России Джона Хантсмана, связавшего снятие с России санкций с ситуацией на юго-востоке Украины, является неконструктивной. Москва не может нести ответственность за конфликт между Киевом и республиками Донбасса, уверен первый заместитель председателя Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров, передает RT.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Санкции

«По сути, на Украине идёт гражданская война между ДНР, ЛНР и остальной частью страны. Совершенно непонятно, почему Россия за это должна нести какую-то ответственность», — отметил Джабаров.

Сенатор добавил, что российская сторона практически не поднимает тему санкций — к этому вопросу все время возвращаются сами США. Москва не просит снять ограничения, при этом оставление санкций в силе — право Вашингтона, пояснил он.

Россия также имеет право на ответ и реализовала его, введя санкции против некоторых стран в области поставок продовольственных товаров. Однако в первую очередь санкции нужно вводить против действующих властей Украины, которые виновны в том, что довели свою страну до бедственного состояния, отметил сенатор.

Джабаров назвал антироссийские санкции этакой национальной американской забавой. По его словам, Вашингтон продолжит давление на Россию даже в том случае, если обстановка на Украине стабилизируется. США попросту найдут новый повод для ограничений, пояснил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее посол США в РФ Джон Хантсман заявил, что говорить об отмене наложенных на Россию санкций можно будет лишь после разрешения украинского кризиса. Дипломат призвал сосредоточиться на вопросах, создающих проблему санкций.

Напомним, Евросоюз и США ввели санкции против России в 2014 году после событий на Украине — вхождения Крыма в состав РФ и начала вооруженного конфликта в Донбассе.

Читайте также: Песков: США пытаются настроить российский бизнес против Путина