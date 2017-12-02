Тель-Авив, Израиль, 3 декабря, 2017, 02:15 — ИА Регнум. Израильские ракеты, выпущенные по позициям близ Дамаска, могли быть нацелены на военную базу Ирана. Об этом со ссылкой на арабские СМИ сообщает новостной портал The Times of Israel.

Tomás Del Coro Самолёт ВВС Израиля

Отмечается, что итогом ракетного удара стало уничтожение военного склада. По одной из версий, целью атаки был объект, принадлежавший ливанской группировке «Хезболла».

Но большая часть источников издания считает, что израильские ракеты поразили иранскую военную базу, которая строится к юго-западу от сирийской столицы, на расстоянии 50 км от границы Сирии и Израиля.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее сирийские средства ПВО отразили ракетный удар армии обороны Израиля по одной из военных позиций в районе Дамаска. Речь идет о нескольких ракетах класса «земля-земля». Две ракеты были уничтожены, но остальным удалось поразить цель, что привело к определенному ущербу для сирийской армии. Израильская сторона никак не прокомментировала инцидент.