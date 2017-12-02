Киев, 3 декабря, 2017, 01:46 — ИА Регнум. Президент Украины Петр Порошенко предпочитает вина, произведенные в Италии и Франции, однако алкоголем не злоупотребляет. Об этом в эфире телеканала NewsOne рассказал бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили.

Иван Шилов ИА REGNUM Пётр Порошенко

Саакашвили отметил, что однажды в беседе с ним Порошенко высказал сомнения в том, что Украина способна производить качественные вина.

«Миша, я не верю, что у нас может быть хорошее украинское вино», — привел слова украинского лидера Саакашвили.

По словам бывшего главы Грузии, Порошенко давно отдал свое предпочтение винам итальянским и французским. Однако употребляя алкоголь, президент Украины знает меру, пояснил Саакашвили.

«Он много не пьет. Это легенда. Но все свои ошибки допускает на трезвую голову», — рассказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 декабря адвокат Руслан Чернолуцкий подал в Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) заявление от имени Михаила Саакашвили о том, что тот стал жертвой уголовного преступления при лишении его украинского гражданства.

По версии экс-главы Одесской области, 25 и 26 июля 2017 года сотрудники Государственной миграционной службы Украины и членов Комиссии при президенте Украины по вопросам гражданства сфабриковали представление и решение об утрате и лишении Саакашвили гражданства страны.

30 ноября Саакашвили заявил, что легальный срок его пребывания на Украине продлен до 1 марта 2018 года — соответствующий документ выдан ему украинской миграционной службой.

Читайте подробнее: Саакашвили останется на Украине как минимум до марта 2018 года