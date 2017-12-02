Различная реализация на «Эмирейтс» принесла «МЮ» уверенную победу
Лондон, 2 декабря, 2017, 22:25 — ИА Регнум. 2 декабря на стадионе «Эмирейтс» был разыгран матч 15-го тура АПЛ между командами «Арсенал» и «Манчестер Юнайтед». Матч завершился со счетом 1:3 в пользу «манкунианцев».
На 4-й минуте Антонио Валенсия открыл счет точным ударом в дальний угол после разрезающей передачи Поля Погба — 0:1. Через 7 минут талантливый вингер сборной Англии Джесси Лингард удвоил преимущество гостей ударом в тот же угол, что и Валенсия — 0:2. В этот раз автором ассиста стал Антони Марсьяль. В начале второго тайма форвард сборной Франции Александр Ляказетт сократил разрыв в счете — 1:3. Через 14 минут Лингард оформил дубль, замкнув прострел Погба — 1:3.
Статистика матча («Арсенал"/"МЮ»)
Удары 21/5
Удары в створ 13/4
Владение 71%/29%
Фолы 9/9
На данный момент «МЮ» идет на второй строчке с 35-ю очками. «Арсенал» остался на 5-м месте с 28-ю очками.
Составы на матч:
«Арсенал»: Чех, Косельни, Монреаль, Беллерин, Колашинац, Рэмзи, Озил, Мустафи, Джака, Санчес, Ляказетт.
«МЮ»: Де Хеа, Линделеф, Рохо, Смоллинг, Погба, Марсьяль, Лингард, Янг, Валенсия, Матич, Лукаку.
Главный арбитр матча: Андре Марринер.
Предупреждения: Рохо — 58, Беллерин — 72, Косельни — 87, Эррера — 89, Санчес — 89.
Удаления: Погба — 74.
Голы: Валенсия 4 — 0:1, Лингард 11 — 0:2, Ляказетт 49 — 1:2, Лингард 63 — 1:3.