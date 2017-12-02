Лондон, 2 декабря, 2017, 22:25 — ИА Регнум. 2 декабря на стадионе «Эмирейтс» был разыгран матч 15-го тура АПЛ между командами «Арсенал» и «Манчестер Юнайтед». Матч завершился со счетом 1:3 в пользу «манкунианцев».

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На 4-й минуте Антонио Валенсия открыл счет точным ударом в дальний угол после разрезающей передачи Поля Погба — 0:1. Через 7 минут талантливый вингер сборной Англии Джесси Лингард удвоил преимущество гостей ударом в тот же угол, что и Валенсия — 0:2. В этот раз автором ассиста стал Антони Марсьяль. В начале второго тайма форвард сборной Франции Александр Ляказетт сократил разрыв в счете — 1:3. Через 14 минут Лингард оформил дубль, замкнув прострел Погба — 1:3.

Статистика матча («Арсенал"/"МЮ»)

Удары 21/5

Удары в створ 13/4

Владение 71%/29%

Фолы 9/9

На данный момент «МЮ» идет на второй строчке с 35-ю очками. «Арсенал» остался на 5-м месте с 28-ю очками.

Составы на матч:

«Арсенал»: Чех, Косельни, Монреаль, Беллерин, Колашинац, Рэмзи, Озил, Мустафи, Джака, Санчес, Ляказетт.

«МЮ»: Де Хеа, Линделеф, Рохо, Смоллинг, Погба, Марсьяль, Лингард, Янг, Валенсия, Матич, Лукаку.

Главный арбитр матча: Андре Марринер.

Предупреждения: Рохо — 58, Беллерин — 72, Косельни — 87, Эррера — 89, Санчес — 89.

Удаления: Погба — 74.

Голы: Валенсия 4 — 0:1, Лингард 11 — 0:2, Ляказетт 49 — 1:2, Лингард 63 — 1:3.