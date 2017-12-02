Вашингтон, 2 декабря, 2017, 21:53 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп на своей странице в соцсети Twitter объяснил, почему в феврале текущего года уволил советника по нацбезопасности Майкла Флинна.

U.S. Defense Intelligence Agency Майкл Флинн

«Мне пришлось уволить генерала Флинна, потому что он солгал вице-президенту и ФБР, — написал Трамп. — Он признал себя виновным в этой лжи. Это позор, потому что его действия во время переходного периода были законными. Скрывать было нечего».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, бывший советник главы Белого дома Дональда Трампа по нацбезопасности Майкл Флинн на заседании суда округа Колумбия признал себя виновным в том, что солгал на допросе относительно содержания его телефонного разговора с бывшим послом Российской Федерации в США Сергеем Кисляком в декабре 2016 г.

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