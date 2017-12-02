Оренбург, 2 декабря, 2017, 20:17 — ИА Регнум. Пожарные ликвидировали открытое горение в торговом центре «Мега мир» на проспекте Победы в Оренбурге. Об этом сообщает Главное управление МЧС России по Оренбургской области.

Mchs.gov.ru Пожар в Оренбурге

«По состоянию на 19:08 (17:08 мск) — ликвидация открытого горения, проводится проливка, разборка конструкций», — говорится в сообщении.

Ожидается, что в ближайшее время сотрудники специальных служб полностью ликвидируют крупное возгорание.

«К ликвидации последствий пожара привлечено от МЧС 147 человек и 35 единиц техники, от РСЧС 74 человека, 30 единиц техники», — говорится в сообщении.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 2 декабря в Оренбурге в торговом центре «Мега мир» вспыхнул пожар. ЧП произошло на проспекте Победы. По предварительным данным, в результате инцидента никто не пострадал.

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