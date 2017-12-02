Москва, 2 декабря, 2017, 19:29 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин поручил Генпрокуратуре РФ проанализировать практику применения законодательства о митингах, шествиях и пикетах. Об этом говорится в документе, опубликованном на сайте Кремля.

Оноре Домье. Восстание. 1848

«Генпрокуратуре РФ проанализировать практику применения законодательства РФ в части, касающейся обеспечения права граждан РФ собираться мирно, без оружия, проводить собрания, митинги и демонстрации, шествия и пикетирования», — говорится в сообщении.

Ответственным за исполнение назначен генпрокурор РФ Юрий Чайка.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 октября 2017 г. президент РФ Владимир Путин на заседании Совета по правам человека заявил, что он считает вполне возможной корректировку законодательства в области проведения массовых публичных мероприятий.

«Надо проанализировать практику, которая у нас складывается, надо все время ее анализировать и все время делать соответствующие поправки», — сказал тогда глава государства.

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