В Берлине в результате пожара пострадали более 20 человек
Берлин, 2 декабря, 2017, 18:57 — ИА Регнум. В Берлине в жилом многоэтажном доме произошел крупный пожар. Об этом сообщила пожарная служба города в официальном аккаунте в социальной сети Twitter.
Цитата из к/ф «Огненный вихрь». Реж. Рон Ховард. 1991. США
Пожар
ЧП произошло в субботу, 2 декабря, в округе Марцан-Хеллерсдорф. По предварительным данным, в результате инцидента пострадали более 20 человек.
«21 человек осмотрен врачами скорой помощи, из них 18 получили легкие ранения, трое — тяжелые», — говорится в сообщении.
В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники специальных служб.
Причины ЧП пока неизвестны.
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