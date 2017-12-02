Москва, 2 декабря, 2017, 18:26 — ИА Регнум. 2 декабря на стадионе «РЖД Арена» был разыгран матч 19-го тура РФПЛ 2017/18 между командами «Локомотив» и «Рубин». Матч завершился со счетом 1:0 в пользу «железнодорожников».

Цитата из м/ф «Футбольные звёзды». Реж. Борис Дёжкин. 1974. СССР Гол

На 87-й минуте перуанский форвард Джефферсон Фарфан открыл счет и принес «Локомотиву» минимальную победу — 1:0.

Статистика матча («Локомотив"/"Рубин»)

Удары 5/5

Удары в створ 1/1

Владение 48%/52%

Фолы 14/12

«Локомотив», набрав 42 очка, является лидером турнирной таблицы. «Рубин» все ближе и ближе подбирается к «зоне вылета» с 20-ю очками.

Составы на матч:

«Локомотив»: Коченков, Пейчинович, Михалик, Денисов, Кверквеля, Фернандеш, Коломейцев, Денисов, Миранчук, Миранчук, Фарфан.

«Рубин»: Джанаев, Набиуллин, Цакташ, Навас, М’Вилла, Бауэр, Кудряшов, Камболов, Канунников, Оздоев, Азмун.

Главный арбитр матча: Сергей Лапочкин.

Предупреждения: Навас — 46

Удаления: Навас — 80.

Голы: Фарфан 87 — 1:0.