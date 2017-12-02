«Локомотив» на 87-й минуте вырвал победу над «Рубином»
Москва, 2 декабря, 2017, 18:26 — ИА Регнум. 2 декабря на стадионе «РЖД Арена» был разыгран матч 19-го тура РФПЛ 2017/18 между командами «Локомотив» и «Рубин». Матч завершился со счетом 1:0 в пользу «железнодорожников».
На 87-й минуте перуанский форвард Джефферсон Фарфан открыл счет и принес «Локомотиву» минимальную победу — 1:0.
Статистика матча («Локомотив"/"Рубин»)
Удары 5/5
Удары в створ 1/1
Владение 48%/52%
Фолы 14/12
«Локомотив», набрав 42 очка, является лидером турнирной таблицы. «Рубин» все ближе и ближе подбирается к «зоне вылета» с 20-ю очками.
Составы на матч:
«Локомотив»: Коченков, Пейчинович, Михалик, Денисов, Кверквеля, Фернандеш, Коломейцев, Денисов, Миранчук, Миранчук, Фарфан.
«Рубин»: Джанаев, Набиуллин, Цакташ, Навас, М’Вилла, Бауэр, Кудряшов, Камболов, Канунников, Оздоев, Азмун.
Главный арбитр матча: Сергей Лапочкин.
Предупреждения: Навас — 46
Удаления: Навас — 80.
Голы: Фарфан 87 — 1:0.