Санкт-Петербург, 2 декабря, 2017, 18:57 — ИА Регнум. Журналист и телеведущая Ксения Собчак, объявившая о своем желании баллотироваться в президенты РФ на выборах в марте 2018 года, сегодня, 2 декабря, открыла свой штаб в Санкт-Петербурге. Он разместился в центре города, на улице Рылеева. Собчак также встретилась с общественностью Северной столицы, обсудив острые для города темы, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Драй ИА REGNUM Ксения Собчак в арт-пространстве «Лофт-проекта «Этажи»

Как известно, Собчак рассчитывает в конце декабря стать кандидатом от официально зарегистрированной партии «Гражданская инициатива». Выдвижение от партии позволит Собчак собирать 100 тысяч подписей граждан страны, чтобы пройти регистрацию ЦИК, вместо 300 тысяч, необходимых для самовыдвиженца на выборах.

Выступая перед волонтерами своего штаба в Петербурге, Собчак выразила уверенность, что в ее родном городе подписи ей отдадут не менее 2,5 тысячи человек, ещё столько же — в Ленинградской области. Именно сбором подписей и займутся волонтеры.

«Моё дело — собрать кристально чистые подписи. Моя команда с этим справится», — цитирует Ксению Собчак телеканал «Санкт-Петербург».

Дарья Драй ИА REGNUM Ксения Собчак в Петербурге

После открытия штаба Ксения Собчак отправилась на встречу со своими сторонниками, гражданскими активистами, общественными деятелями и журналистами Петербурга в арт-пространстве «Лофт-проекта «Этажи».

Как сообщали ИА REGNUM организаторы визита, Ксения Собчак намерена обсудить с земляками основные проблемы города, в том числе ужесточение порядка проведения уличных акций, сохранение Европейского университета, проблему Исаакиевского собора и другие конфликтные темы.