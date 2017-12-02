Оренбург, 2 декабря, 2017, 18:10 — ИА Регнум. По факту хлопка бытового газа в поселке Новорудный города Новотроицка проводится доследственная проверка. Об этом сообщает следственное управление Следственного комитета Российской Федерации (СКР) по Оренбургской области.

Эмблема СКР

ЧП произошло в субботу, 2 декабря, в многоквартирном пятиэтажном доме по улице Молодежной.

«В поселке Новорудный г. Новотроицка произошел хлопок бытового газа, — говорится в сообщении. — В результате пострадавший мужчина с ожогами тела доставлен в больницу».

В настоящее время на месте ЧП работают сотрудники специальных служб, которые устанавливают все обстоятельства произошедшего.

«По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — отмечается в сообщении.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 2 декабря в посёлке Новорудный произошел взрыв бытового газа. Эпицентр находился в одной из квартир на четвертом этаже шестиподъездного пятиэтажного жилого дома. В результате ЧП были повреждены оконные проёмы на последних трёх этажах.

Читайте также: Взрыв газа в Оренбуржье: из Казани выехал диагностический комплекс

А также: В многоквартирном доме под Оренбургом прогремел взрыв