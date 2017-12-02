Псков, 2 декабря, 2017, 18:09 — ИА Регнум. Главным следственным управлением Следственного комитета России предъявлено обвинение в халатности по ч. 3 ст. 293 УК РФ заместителю начальника отдела полиции — начальнику отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних отдела полиции №1 (микрорайон «Завеличье») УМВД России по Псковской области Вадиму Андрееву. Об этом сообщается на сайте СКР.

Цитата из к/ф «Слон». Реж. Гас Ван Сент. 2003. США Подросток с оружием

Следствие установило, что полицейский 12 ноября 2016 года получил заявление о безвестном исчезновении несовершеннолетнего и не организовал надлежащей проверки сообщения, сбора и изучения данных о личности и круге общения подростка. Кроме того, он не привлёк к розыску инспектора по делам несовершеннолетних.

«Халатные действия сотрудника полиции не позволили своевременно осуществить розыск несовершеннолетнего и привели к тяжким последствиям», — отметили в СКР.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 14 ноября 2016 года в посёлке Струги Красные Псковской области сбежавшие от родителей 15-летний юноша и его подруга проникли в дачный дом её отчима, нашли там огнестрельное оружие и обстреляли наряд полиции. Правоохранители уговаривали подростков сдаться, но те отказались. После того как отряд СОБР начал штурм дома подростки покончили с собой.