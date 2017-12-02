Лондон, 2 декабря, 2017, 17:57 — ИА Регнум. Футболисты «Челси» на своем поле переиграли «Ньюкасл» в матче пятнадцатого тура чемпионата Англии. Встреча, прошедшая 2 декабря на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне, завершилась со счетом 3:1.

Гол

В составе хозяев поля голевыми действиями отметились Эден Азар (дубль) и Альваро Мората. У гостей мяч забил Дуайт Гейл.

После пятнадцати матчей в чемпионате Англии «Челси» пока занимает третье место в турнирной таблице, имея в активе 32 очка. Клуб «Ньюкасл Юнайтед», набравший 15 баллов, находится на двенадцатой позиции.

Английская Премьер-лига (АПЛ). 15-й тур

«Челси» (Лондон) — «Ньюкасл Юнайтед» (Ньюкасл-апон-Тайн) — 3:1.

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