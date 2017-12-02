Новотроицк, Оренбургская область, 2 декабря, 2017, 17:46 — ИА Регнум. В городе Новотроицке Оренбургской области ожидают 3 декабря помощь из Казани. Должен прибыть диагностический комплекс «Струна», который должен определить устойчивость здания, где сегодня, 2 декабря, прогремел взрыв. Как сообщил 2 декабря на встрече с журналистами заместитель начальник ГУ МЧС по региону Сергей Рыжов, визуального обрушения в жилом доме нет, однако есть смещения плит, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Как отметила руководитель пресс-службы ГУ МЧС по Оренбургской области Татьяна Самойлова, этот же диагностический комплекс 9−10 ноября работал в Ижевске, где из-за взрыва газа произошло обрушение подъезда многоэтажки. Напомним, что тогда погибло семь человек.

В посёлке Новорудный Новотроицка есть один пострадавший. По данным регионального Минздрава, мужчина сейчас находится в реанимации. У него зафиксированы сильные ожоги — 80% тела.

Как сообщала корреспонденту ИА REGNUM советник генерального директора по связям с общественностью и СМИ АО «Газпром газораспределение Оренбург» Ольга Шамова, в настоящее время в доме отключено газоснабжение. Специалисты по прибытию на место обнаружили факт грубейшего нарушения правил пользования газом в быту.

Из дома эвакуированы 150 жильцов. Только шесть человек пребывают в пунктах временного размещения, остальные разместились у родственников.

Напомним, 2 декабря в 13:44 местного времени (11:44 мск) в посёлке Новорудный прогремел взрыв. Эпицентр находился в одной из квартир на четвёртом этаже шестиподъездного пятиэтажного дома. Повреждены оконные проёмы на последних трёх этажах. Кроме того, зафиксировано смещение плит. Причиной ЧП стал взрыв бытового газа.