Санкт-Петербург, 2 декабря, 2017, 17:26 — ИА Регнум. К отмене санкций в отношении Российской Федерации можно будет говорить после решения конфликта на юго-востоке Украины. Об этом заявил посол США в России Джон Хантсман в интервью телеканалу «Санкт-Петербург».

U.S. Department of State Джон Хантсман

"Я думаю, нам нужно обратиться к истории этой проблемы и понять, почему наши отношения находятся там, где находятся, — говорит Хантсман. — Многие санкции введены не только США, но и Европой из-за ситуации с Украиной».

По его словам, если заинтересованные стороны смогут решить вопрос по Украине, «мы получим позитивный результат».

Дипломат добавил, что сторонам необходимо оставаться за столом переговоров и сосредоточиться на вопросах, создающих проблему санкций.

«И продумать, что нужно сделать, чтобы их решить», — говорит посол США.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2014 г. США и ЕС ввели санкции против РФ на фоне воссоединения Крыма с РФ и гражданской войны на Украине. Сначала под санкции попали отдельные физические лица и компании, в дальнейшем ограничительные меры расширились на целые секторы экономики РФ.

2 августа 2017 г. глава Белого дома Дональд Трамп подписал закон об ужесточении санкций против России.

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