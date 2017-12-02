Вашингтон, 2 декабря, 2017, 16:57 — ИА Регнум. После победы кандидата от Республиканской партии Дональда Трампа на президентских выборах-2016 в США его советник по нацбезопасности Майкл Флинн якобы должен был поддержать проект строительства АЭС на Ближнем Востоке. Об этом пишет Reuters со ссылкой на документы.

Gage Skidmore Дональд Трамп

По данным агентства, оборудование для АЭС предполагалось получать у ОАО «ОМЗ» («Объединенные машиностроительные заводы»), находящейся под ограничительными мерами. Это могло быть частью плана по снятию санкций с Российской Федерации, который Флинн якобы обсуждал с представителями Кремля.

Агентство отмечает, что документы не указывают на то, что экс-советник Трампа лоббировал данный проект, но они указывают на то, что агентство ACU Strategic Partners, которое занимается консультированием в сфере атомной энергетики, выражало уверенность, что новый глава Белого дома был заинтересован в более конструктивном сотрудничестве с РФ.

«Победа Дональда Трампа на выборах меняет правила игры, потому что его основной задачей станет стабилизация отношений с РФ, находящихся на исторически низком уровне», — приводит агентство выдержку из письма управляющего ACU Алекса Копсона бизнес-партнерам в 2016 г.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, санкции США и ЕС в отношении Российской Федерации были введены в 2014 г. на фоне гражданской войны на Украине и воссоединения Крыма с РФ. Сначала под ограничительные меры Вашингтона и Брюсселя попали отдельные физические лица и компании страны, в дальнейшем ограничительные меры расширились на целые секторы экономики РФ.

Ответной мерой Кремля стало введение эмбарго на ввоз продовольствия из стран, поддержавших ограничительные меры против РФ.

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