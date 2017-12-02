Мадрид, 2 декабря, 2017, 16:56 — ИА Регнум. 2 декабря на стадионе «Камп Ноу» был разыгран матч 14-го тура испанской Примеры между командами «Барселона» и «Сельта». Матч завершился результативной ничьей 2:2.

Цитата из м/ф «Футбольные звёзды». Реж. Борис Дёжкин. 1974. СССР Ничья

На 20-й минуте форвард сборной Испании Яго Аспас открыл счет, добив мяч в пустые ворота — 0:1. Через 2 минуты лидер сборной Аргентины Лионель Месси сравнял счет, замкнув проникающую передачу Паулиньо в дальний угол — 1:1. В середине второго тайма Луис Суарес вывел «сине=гранатовых» вперед, замкнув прострел Жорди Альбы с левого фланга — 2:1. Через 8 минут уругвайский форвард Максимилиано Гомес сравнял счет после поперечной передачи Яго Аспаса — 2:2.

Статистика матча («Барселона"/"Сельта»)

Удары 11/8

Удары в створ 5/5

Владение 65%/35%

Фолы 11/11

«Барселона» осталась лидером турнирной таблицы с 36-ю очками. «Сельта» поднялась на 9-ю строчку, набрав 18 очков.

Составы на матч:

«Барселона»: Тер Штеген, Пике, Альба, Роберто, Умтити, Ракитич, Бускетс, Иньеста, Паулиньо, Суарес, Месси.

«Сельта»: Рубен, Мальо, Фонтас, Гомес, Систо, Лоботка, Васс, Санчес, Мендел, Гомес, Аспас.

Главный арбитр матча: Марио Мелеро Лопес.

Предупреждения: Суарес — 1, Ронкалья — 74, Санчес — 81, Вермален — 83, Рубен — 86, Васс — 87, Систо — 89.

Голы: Аспас 20 — 0:1, Месси 22 — 1:1, Суарес 62 — 2:1, Гомес 70 — 2:2.