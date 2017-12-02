Оренбург, 2 декабря, 2017, 16:23 — ИА Регнум. Обрушение кровли на общей площади 300 квадратных метров произошло в торговом центре «Мир» в Оренбурге, где вспыхнул крупный пожар. Об этом сообщает Главное управление МЧС России по Оренбургской области.

Mchs.gov.ru Пожар в торговом центре

ЧП произошло в субботу, 2 декабря, на проспекте Победы. По предварительным данным, в результате инцидента никто не пострадал.

«Происходит горение кровли и фасада здания, площадь пожара составляет 1,5 тыс. квадратных метров, произошло обрушение кровли на общей площади 300 квадратных метров», — говорится в сообщении.

Отмечается, что к настоящему времени спасателям уже удалось локализовать возгорание в торговом комплексе. Всего к ликвидации ЧП привлечено от МЧС 62 человека и 21 единица техники, от РСЧС 83 человека, 34 единицы техники.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 2 декабря в Оренбурге вспыхнул пожар в торговом центре «Мир».

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