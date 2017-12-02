Цхинвал, 23 мая, 2016, 20:11 — ИА Регнум. Пропуск граждан в местах упрощенного пересечения границы Южной Осетии с Грузией будет прекращен 25 мая, сообщает пресс-служба югоосетинского КГБ.

В этот день в школах республики запланированы праздничные мероприятия, посвященные «последнему звонку».

«Государственная граница Южной Осетии с Грузией будет закрыта в среду. Решение принято в связи с усилением мер безопасности в день организации выпускных мероприятий в учебных заведениях республики», — пояснили в КГБ.

Работа пунктов пропуска в обычном режиме возобновится 26 мая.