Вашингтон, 2 декабря, 2017, 15:52 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп не стал отвечать на вопросы журналистов касающиеся ситуации вокруг заявления его бывшего советника по национальной безопасности Майкла Флинна, который сознался, что давал ложные показания по «российскому делу». Об этом сегодня, 2 декабря, сообщают американские СМИ.

U.S. Department of Defense Майкл Флинн

Сообщается, что администрация Белого дома не стала допускать журналистов на начало встречи президента Трампа с премьер-министром Ливии Фаизом Сараджем, которая проходила в тот момент, когда шло судебное заседание с участием Майкла Флинна, на котором он сделал признание в даче ложных показаний.

Отмечается, что традиционно журналисты наблюдают первые минуты встречи, когда глава Белого дома обменивается приветствиями и рукопожатиями с иностранным гостем в Овальном кабинете. Обычно в этот момент журналисты могут задать любой вопрос президенту и конечно же они собирались спросить о сенсационном для США признании Флинна.

Но администрация не стала допускать журналистов на встречу и лишь заявила, что их участие не было предусмотрено протоколом.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, экс-советник Трампа по национальной безопасности Майкл Флинн на заседании суда округа Колумбия признал себя виновным в том, что солгал на допросе относительно содержания его телефонного разговора в декабре 2016 года с экс-послом РФ в США Сергеем Кисляком.

Флинну были предъявлены новые обвинения в даче ложных показаний ФБР и он согласился сотрудничать со следствием.