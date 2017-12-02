Москва, 2 декабря, 2017, 15:52 — ИА Регнум. 2 декабря на стадионе «Арена Химки» был разыгран матч 19-го утра РФПЛ 2017/18 между командами «Динамо» и «Ростов». Матч завершился со счетом 2:0 в пользу москвичей.

Цитата из м/ф «Футбольные звёзды». Реж. Борис Дёжкин. 1974. СССР Футболисты

На 42-й минуте Фатош Бечирай открыл счет после ассиста Самбы Соу — 1:0. Через 3 минут российский скоростной вингер Александр Ташаев удвоил преимущество в счете — 2:0.

Статистика матча («Динамо"/"Ростов»)

Удары 9/6

Удары в створ 6/0

Владение 55%/45%

Фолы 14/19

Набрав 19 очков «Динамо» приблизился к выходу из зоны вылета. «Ростов» остался на 10-й позиции с 22-мя баллами.

Составы на матч:

«Динамо»: Шунин, Морозов, Хольмен, Цаллагов, Шунич, Рыков, Темников, Бечирай, Сов, Ташаев, Луценко.

«Ростов»: Абаев, Вилюш, Паршивлюк, Ингасон, Макеев, Байрамян, Майер, Гацкан, Калачев, Бухаров, Ионов.

Главный арбитр матча: Виталий Мешков.

Предупреждения: Темников — 12, Калачев — 25, Рыков — 58, Макеев — 71.

Голы: Бечирай 42 — 1:0, Ташаев 45 — 2:0.