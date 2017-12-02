Москва, 24 апреля, 2024, 13:42 — ИА Регнум. Правительственная подкомиссия по иностранным инвестициям одобрила сделку по продаже компании «Стокманн» российского бизнеса немецкого производителя одежды Hugo Boss. Об этом 24 апреля сообщил замглавы Минпромторга РФ Виктор Евтухов.

Bernd Weißbrod© Bernd Weißbrod

Он отметил, что одним из условий сделки было сохранение всех рабочих мест в Hugo Boss.

Ожидается, что сделка будет закрыта в третьем квартале 2024 года после завершения необходимых процедур. Тогда же будут открыты магазины ритейлера.

Как передавало ИА Регнум, в августе 2023 года Hugo Boss заявил о намерении оставить в России часть бизнеса, сосредоточившись на оптовых поставках. В пресс-службе компании сообщили, что пересматривают бизнес-структуру в России и ищут решение, соответствующее бизнес-модели концерна.

В марте 2022 года Hugo Boss временно закрыл свои магазины в России, а также приостановил все розничные операции и онлайн-продажи, однако торговля через оптовые каналы продолжалась.