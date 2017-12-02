Hugo Boss разрешили продать российский бизнес
Москва, 24 апреля, 2024, 13:42 — ИА Регнум. Правительственная подкомиссия по иностранным инвестициям одобрила сделку по продаже компании «Стокманн» российского бизнеса немецкого производителя одежды Hugo Boss. Об этом 24 апреля сообщил замглавы Минпромторга РФ Виктор Евтухов.
Он отметил, что одним из условий сделки было сохранение всех рабочих мест в Hugo Boss.
Ожидается, что сделка будет закрыта в третьем квартале 2024 года после завершения необходимых процедур. Тогда же будут открыты магазины ритейлера.
Как передавало ИА Регнум, в августе 2023 года Hugo Boss заявил о намерении оставить в России часть бизнеса, сосредоточившись на оптовых поставках. В пресс-службе компании сообщили, что пересматривают бизнес-структуру в России и ищут решение, соответствующее бизнес-модели концерна.
В марте 2022 года Hugo Boss временно закрыл свои магазины в России, а также приостановил все розничные операции и онлайн-продажи, однако торговля через оптовые каналы продолжалась.