Нижний Новгород, 2 декабря, 2017, 15:15 — ИА Регнум. Задержанный ранее в Нижнем Новгороде за вождение в нетрезвом виде депутат Государственной думы Вадим Булавинов («Единая Россия») был госпитализирован в одну из нижегородских больниц в прединсультном состоянии. Об этом сегодня, 2 декабря, сообщает пресс-служба депутата Булавинова.

Bestalex Вадим Булавинов

Напомним, ранее сегодня местные СМИ со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщили, что депутат Госдумы, исполняющий обязанности секретаря политического совета нижегородского регионального отделения партии «Единая Россия», экс-мэр Нижнего Новгорода Вадим Булавинов задержан правоохранительными органами за вождение в состоянии алкогольного опьянения.

Задержание было произведено на набережной Гребного канала в Нижнем Новгороде. Депутат находился за рулем легкового автомобиля. После задержания Булавинов был доставлен в больницу №33 для медицинского освидетельствования.

Однако теперь пресс-служба Булавинова утверждает, что депутат был госпитализирован в прединсультном состоянии.

«Приступ произошёл днем ранее (1 декабря), когда Вадим Булавинов возвращался домой с работы. Его удалось оперативно доставить в отделение реанимации. После проведения двух экспертиз алкоголя или наркотиков в крови не обнаружено», — сказано в сообщении пресс-службы депутата.

Зачем именно указывать о двух (!) экспертизах на наркотики и алкоголь в сообщении о прединсультном состоянии, пресс-служба не поясняет.

Кроме того, пресс-служба подчеркивает, что медики связывают резкое ухудшение здоровья 54-летнего депутата от «Единой России» с переутомлением. Его состояние оценивается как стабильное.