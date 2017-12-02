Оренбург, 2 декабря, 2017, 15:14 — ИА Регнум. В Оренбурге горит ТК «Мир», более известный в городе как вьетнамский рынок. Огнём охвачено более 1 тыс. метров. Столб дыма виден в отдалённых точках областного центра, а запах гари ощущается на несколько километров от места происшествия, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Наталья Хомутова ИА REGNUM Пожар в ТК «Мир»

Очевидцы говорят, движение по проспекту Победы возле торгового комплекса перекрыто. Вьетнамцы, работники рынка стоят на улице и рыдают. Пламя настолько большое, что явно уничтожит весь товар.

Стоит отметить, что это уже второй крупный пожар в торговом комплексе Оренбурга за три дня. Вечером 30 ноября горел ТК «Любимый» на ул. Чичерина. Открытие объекта планировалось на 1 декабря. Огонь повредил кровлю на площади 200 квадратных метров. На месте работало 11 спецмашин. Причина пожара выясняется. По одной из версий, причиной возгорания могло стать несоблюдение правил пожарной безопасности при проведении сварочных работ. На замену поврежденного участка крыши может уйти одна-две недели.