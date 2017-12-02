Новотроицк, Оренбургская область, 2 декабря, 2017, 14:31 — ИА Регнум. В частной квартире на третьем этаже дома №5 по улице Молодёжная в городе Новотроицк Оренбургской области произошел взрыв бытового газа. Об этом сегодня, 2 декабря, сообщают местные СМИ.

Pexels Взрыв

Сообщается, что сперва жители дома услышали мощный хлопок, затем во многих квартирах повылетали окна. Подъезд дома был частично разрушен.

На месте происшествия работают сотрудники МЧС, правоохранительные органы и сотрудники газовой службы. Место происшествия оцеплено.

Из поврежденного здания были эвакуированы 150 человек.

По предварительным данным пострадал один человек.

Аварийные службы отключили дом от газоснабжения.