Оренбург, 2 декабря, 2017, 14:19 — ИА Регнум. В Оренбурге произошло возгорание в одном из торговых центров города. Об этом сегодня, 2 декабря, сообщают экстренные службы города.

Mil.ru Пожаротушение

Сообщается, что горит торговый центр, расположенный на проспекте Победы. Уточняется, что горит фасад и кровля одноэтажного здания ТЦ «Мега Мир».

На данный момент площадь пожара составляет более 1,2 тыс. кв. метров.

По предварительным данным, пострадавших нет.

На месте пожара, которому присвоен третий номер сложности, работают пожарно-спасательные подразделения.

Из торгового центра эвакуированы 40 человек.