Москва, 2 декабря, 2017, 14:06 — ИА Регнум. Главный редактор российского иновещательного телеканала RT Маргарита Симоньян рассказал о том, как именно президент Российской Федерации Владимир Путин встретился с бывшим советником президента США по национальной безопасности генералом Майклом Флинном. Об этом Симоньян написала сегодня, 2 декабря, на своем Telegram-канале.

Kremlin.ru Владимир Путин и Маргарита Симоньян на выставке, посвящённой 10-летию начала вещания телекомпании Russia Today

Напомним, Флинн, который в прошлом был главой военной разведки США, принял активное участие в избирательной кампании нынешнего американского президента Дональда Трампа. После победы Трампа Флинн получил должность советника президента по национальной безопасности.

Но в этой должности он пробыл недолго, так как внутриполитические противники Трампа в лице Демократической партии встали на тропу войны против новой республиканской администрации. Подконтрольные демократам СМИ раздули скандал вокруг фигуры Флинна, который вел некоторые переговоры с представителями российской власти, в частности, с послом РФ в Вашингтоне Сергеем Кисляком.

Сами по себе контакты Флинна с представителями российской власти — дело обычное и рутинное для политической жизни Вашингтона, однако демократические СМИ представили дело таким образом, что Флинн — чуть ли не российский шпион. Ему также припомнили, что он якобы когда-то встречался с президентом России Владимиром Путиным.

Такая встреча действительно имела место и Симоньян раскрыла её подробности.

Она рассказала, что Путин и Флинн принимали участие в передачах, посвященных 10-летия телеканала RT.

«Майкл Флинн был на нашем десятилетии. Сидел рядом с Путиным. И я сидела рядом. Ни о чем с ним не говорил — у нас была программа, много громкого видео, не поговоришь. Более того, Путин вообще не знал, кто это. По дороге за стол я ему сказала: с вами рядом будут сидеть Эмир Кустурица и Майкл Флинн, бывший глава военной разведки США. — Военной разведки? Серьезно?— удивился Путин», — написала Симоньян.