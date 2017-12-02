Барнаул, 2 декабря, 2017, 13:52 — ИА Регнум. Алтайскому краю удалось добиться устранения излишних административных барьеров в организации и ведении предпринимательской деятельности. Подробности о ходе реализации, так называемых, «дорожных карт» (планов мероприятий, направленных на создание благоприятного делового климата) сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Управлении Алтайского края по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Здание правительства Алтайского края

Дорожные карты в регионе начали разрабатывать несколько лет назад и сейчас они максимально адаптированы к пожеланиям делового сообщества в таких сферах, как: строительство, подключение к электрическим и газовым сетям, развитие экспортной деятельности, повышение доступа субъектов малого и среднего бизнеса к государственным и муниципальным закупкам.

«Устранение излишних административных барьеров и упорядочивание согласовательных процедур с использованием конкретных планов мероприятий, контрольными сроками и целевыми показателями показало свою эффективность», — пояснил заместитель председателя правительства Алтайского края Сергей Локтев.

Конкретизируя качественное изменение делового климата, заместитель начальника управления Алтайского края по промышленности и энергетике Дмитрий Крюков, отметил существенное сокращение сроков и этапов разрешительных процедур по подключению субъектов малого и бизнеса (до 70 дней).

«По сравнению с 2012 годом сдвиг произошел существенный. Однако, в достижении упрощенных условий технического присоединения к энергосетям еще предстоит решить ряд проблемных вопросов. И, прежде всего, они связаны с малой заинтересованностью энергоснабжающих компаний участвовать в этом», — дополнил представитель Алтайской торгово-промышленной палаты Александр Карасев.

В качестве примера, он привел невозможность подачи онлайн заявки на подключение с сайтов некоторых компаний.

Также об улучшении климата свидетельствует превышение установленного показателя по участию малого бизнеса региона в государственных закупках. По итогам 2016 года удельный вес стоимости контрактов, переданных на исполнение субъектам малого и среднего предпринимательства, при исчислении показателя в соответствии с требованием федерального закона № 44-ФЗ на краевом и муниципальном уровне составил 33,7%, что более чем в два раза превышает установленный законом минимальный порог.

По информации заместителя министра экономического развития Алтайского края, начальника управления по регулированию контрактной системы в сфере закупок Дмитрия Батейкина, одной из актуальных задач в области расширения доступа субъектов малого бизнеса на рынок государственных закупок является их «доращивание» до требований крупных заказчиков, повышение их конкурентоспособности.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в конце 2016 года в Алтайском крае разработали комплекс мероприятий, направленных на формирование благоприятного делового климата для развития экспортной деятельности в регионе. Так называемая, «дорожная карта» позволила сформировать региональную систему поддержки экспорта, а также обеспечить упрощение порядка прохождения экспортных процедур и содействовать в продвижении товаров на внешние рынки и информационно-промоутерскую поддержку экспорта.

За девять месяцев 2017 года объем экспорта алтайских предприятий составил 629 млн долларов, что превышает аналогичный показатель периода прошлого года на 35, 4%.