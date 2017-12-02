Дамаск, 2 декабря, 2017, 13:26 — ИА Регнум. Силы противовоздушной обороны Сирийской Арабской Республики отразили ракетный удар армии обороны Израиля по одной из военных позиций в районе Дамаска. Об этом сегодня, 2 декабря, сообщает сирийский государственный телеканал Al-Ikhbariya.

Союз Ветеранов военнослужащих проходящих службу в Сирии ЗРК С-200 в Сирии

Сообщается, что «израильский враг» выпустил несколько ракет класса «земля-земля» в направлении одной из военных позиций в пригороде Дамаска. Силы ПВО Сирии смогли уничтожить две ракеты, но оставшиеся смогли нанести позициям сирийской армии в районе Дамаска определенный урон.

Армия обороны Израиля никак не прокомментировала данную информацию.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, последний раз инцидент между сирийскими правительственными силами и израильской армией имел место 19 ноября.

Тогда израильские танки открыли огонь по сирийским правительственным силам в районе Голанских высот. По заявлению официального Тель-Авива, сирийская армия якобы нарушила соглашение о прекращении огня от 1974 года, проводя строительные работ в северной части демилитаризованной зоны между Сирией и Израилем.

16 октября израильские СМИ сообщили, что армия обороны Израиля уничтожила сирийскую батарею ПВО, расположенную под Дамаском, в ответ на обстрел израильских самолётов.