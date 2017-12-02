Калуга, 2 декабря, 2017, 13:08 — ИА Регнум. В Калужской области за период с 23 по 30 ноября увеличились оптовые цены на бензин — на 1,38%, дизельное топливо — на 2,4%. Также отмечается увеличение розничных цен на бензин — на 0,5%, дизельное топливо — на 1,79%. Об этом 2 декабря сообщает корреспондент ИА REGNUM по материалам совместного заседания штаба по мониторингу и оперативному реагированию на изменение цен на продовольственные товары, а также рабочей группы по недопущению необоснованного повышения их стоимости.

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Между тем, по словам заместителя министра конкурентной политики региона Льва Марченкова, в рейтинге минимальных розничных цен на нефтепродукты среди субъектов Центрального федерального округа Калужская область, по прежнему, занимает 1-е место по бензину автомобильному (36,56 руб./л) и 1-е — по дизельному топливу (36,83 руб./л).

Напомним, на территории Калужской области действуют 184 автозаправочные станции (АЗС), из них 7 АЗС автоматизированы (без оператора) — ООО «ГЭС-розница» в Калуге.

30 АЗС области полностью обеспечены дополнительным сервисом. Расположены они в городских округах Калуги и Обнинска, а также в Боровском, Дзержинском, Жуковском, Кировском, Козельском, Малоярославецком, Медынском, Сухиничском, Тарусском, Хвастовичском и Юхновском районах области.

11 автозаправочных станций остаются без дополнительного сервиса. На остальных 136 АЗС области дополнительный сервис представлен, хотя и не в полном объеме.